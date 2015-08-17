Міжнародний генеалогічний форум * Международный генеалогический форум * International Genealogical Forum
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GENEO-ГЕНЕО → Россия
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Подфорумы в этой категории с подробностями про темы, сообщения, последнее сообщение
Темы в этом разделе, подробности: ответов, последнее сообщение.
Архивное управление Правительства Чеченской Республики (г. Грозный)
kuks70
Alexxander
kbg_dnepr
Адреса, контакты и прочее
Alexxander
Vitaly
Ostapec`-Strilbyckyj
Архив и кадровый архив
Alexxander
Alexxander
Городские и районные отделы ЗАГС Чеченской республики
kuks70
Информация об архиве.
Elizar69
Alexxander
vikgeneo
Державний архів Саратовської обл.
kbg_dnepr
Тюменская обл., Уральский ФО
kbg_dnepr
Алёна
Актуальная тема для людей особенно вне РФ. Обмен мнениями и личный опыт
Alexxander
Alexxander
kbg_dnepr
расположение архивной информации
Alexxander
kbg_dnepr
Arxivist
Alexxander
Сбор и публикация фотографий из семейных альбомов и частных домашних архивов
kuks70
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GENEO-ГЕНЕО → Россия
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